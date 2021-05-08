​Казарцев ошибочно не назначил пенальти в пользу ЦСКА в прошлом туре и не стал прислушиваться к ВАР

|
08 Мая 2021, 18:24,
|
|
Накануне стало известно о том, что ЭСК признала ошибочным решение Василия Казарцева не назначить пенальти в пользу ЦСКА в матче против «Уфы» на прошлых выходных. Теперь пресс-служба РФС опубликовала подробности той ситуации.
Оказывается, ВАР рекомендовал Казарцеву посмотреть видеоповтор эпизода в штрафной площади «Уфы», однако главный арбитр «в безапелляционной форме сообщил о том, что решение он принял». Протоколы работы ВАР не позволяют ассистентам настаивать на просмотре повтора.
Добавим, что по ходу этого сезона ЭСК выявляла несколько грубых ошибок у Василия Казарцева.
|
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: ЦСКА Москва, Уфа, Василий Казарцев
Бессовестный обидел москолей.