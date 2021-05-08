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​Казарцев ошибочно не назначил пенальти в пользу ЦСКА в прошлом туре и не стал прислушиваться к ВАР

08 Мая 2021, 18:24,

Накануне стало известно о том, что ЭСК признала ошибочным решение Василия Казарцева не назначить пенальти в пользу ЦСКА в матче против «Уфы» на прошлых выходных. Теперь пресс-служба РФС опубликовала подробности той ситуации.

Оказывается, ВАР рекомендовал Казарцеву посмотреть видеоповтор эпизода в штрафной площади «Уфы», однако главный арбитр «в безапелляционной форме сообщил о том, что решение он принял». Протоколы работы ВАР не позволяют ассистентам настаивать на просмотре повтора.

Добавим, что по ходу этого сезона ЭСК выявляла несколько грубых ошибок у Василия Казарцева.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: ЦСКА Москва, Уфа, Василий Казарцев
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Комментарии (1)
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0
andi
08 Мая 2021, 20:45

Бессовестный обидел москолей.

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