​Казарцев ошибочно не назначил пенальти в пользу ЦСКА в прошлом туре и не стал прислушиваться к ВАР

Накануне стало известно о том, что ЭСК признала ошибочным решение Василия Казарцева не назначить пенальти в пользу ЦСКА в матче против «Уфы» на прошлых выходных. Теперь пресс-служба РФС опубликовала подробности той ситуации.

Оказывается, ВАР рекомендовал Казарцеву посмотреть видеоповтор эпизода в штрафной площади «Уфы», однако главный арбитр «в безапелляционной форме сообщил о том, что решение он принял». Протоколы работы ВАР не позволяют ассистентам настаивать на просмотре повтора.

Добавим, что по ходу этого сезона ЭСК выявляла несколько грубых ошибок у Василия Казарцева.