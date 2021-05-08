​РПЛ не выявила нарушений в действиях «Зенита» по отношению к фанатам «Локомотива»

РПЛ опубликовала заявление по итогам проверки, поводом для которой стало обращение «Локомотива». Московский клуб обратился в Лигу, возмутившись неуважением к фанатам команды во время и после игры против «Зенита» на прошлых выходных.

В заявлении РПЛ даёт пояснения по каждой из претензий «Локомотива». В целом можно сказать, что нарушений в действиях «Зенита» и правоохранительных органов выявлено не было.

Что касается ситуации с принудительным вывозом фанатов, РПЛ сожалеет по поводу неудобств, которые испытали фанаты. При этом Лига отмечает, что меры были направлены на предотвращение столкновений между болельщиками.