ЦСКА может отказаться от выкупа Рондона

Боссы московского ЦСКА раздумывают о будущем нападающего Саломона Рондона. Согласно данным издания «Спорт-экспресс», «армейцы» склоняются к тому, чтобы не выкупать 31-летнего футболиста у китайского «Далянь Про».

Венесуэльский форвард выступает за российский коллектив на правах аренды. В нынешнем сезоне Премьер-лиги Саломон принял участие в девяти поединках, отметившись четырьмя забитыми мячами (два - с пенальти) и одной результативной передачей.

После 28 туров чемпионата России подопечные Ивицы Олича занимают шестое место в турнирной таблице. Сегодня, 8 мая, «армейцы» сыграют на своем поле против «Краснодара». Матч начнется в 19:30 мск.