Соболев рассказал, в чём он схож с Левандовски

Форвард московского «Спартака» Александр Соболев сравнил себя с нападающим сборной Польши и мюнхенской «Баварии» Робертом Левандовски.

«Мне до Левандовски очень далеко. Голы у него в основном рабочие. Он правильно двигается и бежит туда, куда нужно. Вот в этом мы немного похожи», - передает слова 24-летнего футболиста пресс-служба столичного клуба.

Александр защищает цвета «Спартака» с зимы 2020 года. В сезоне-2020/2021 Соболев провел 20 поединков, записав на свой счет 13 забитых мячей и две результативные передачи. Трудовой договор нападающего с «красно-белыми» истекает летом 2024 года.