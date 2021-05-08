Агент подтвердил интерес «Зенита» к Клаудиньо

Футбольный агент Луис Фернандо Гарсия, который представляет интересы хавбека «Брагантино» Клаудиньо, отреагировал на информацию об интересе петербургского «Зенита» к бразильскому игроку.

«Интерес от «Зенита» к игроку есть. Запросов от клуба пока не было, но проводились консультации по возможному трансферу», - передает слова агента издание Sport24.

Клаудиньо провел в составе бразильского коллектива 117 поединков, записав на свой счет 32 гола и 22 результативные передачи. Трудовой договор футболиста с «Брагантино» рассчитан до конца 2024 года.