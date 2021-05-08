Агент подтвердил интерес «Зенита» к Клаудиньо

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08 Мая 2021, 12:41,
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Футбольный агент Луис Фернандо Гарсия, который представляет интересы хавбека «Брагантино» Клаудиньо, отреагировал на информацию об интересе петербургского «Зенита» к бразильскому игроку.
«Интерес от «Зенита» к игроку есть. Запросов от клуба пока не было, но проводились консультации по возможному трансферу», - передает слова агента издание Sport24.
Клаудиньо провел в составе бразильского коллектива 117 поединков, записав на свой счет 32 гола и 22 результативные передачи. Трудовой договор футболиста с «Брагантино» рассчитан до конца 2024 года.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Зенит, Клаудиньо