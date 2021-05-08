«Арсенал» готов подписать Онану при одном условии

Лондонский «Арсенал» проявляет заинтересованность в услугах голкипера Андре Онаны, правами на которого владеет амстердамский «Аякс». Об этом сообщает Goal.com.

По данным источника, «канониры» подпишут камерунского вратаря только в том случае, если его дисквалификация будет сокращена. Ранее Онану отстранили от футбола за применение запрещенных препаратов.

Андре уже подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд. Ее рассмотрят в начале июня.

Онана выступает в составе «Аякса» с января 2015 года. Его контракт с голландским грандом истекает летом 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость вратаря в 30 миллионов евро.