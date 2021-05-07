Витория: «Хочу возглавить клуб, который будет бороться за титулы»

Кандидат на пост главного тренера «Спартака» Руй Витория высказался о своем будущем.

«Я целеустремленный и трудолюбивый специалист, хочу возглавить клуб, который будет бороться за титулы.

Мой тренерский стиль? Команды, которые я тренирую, всегда организованы. Я оставлю след в любом клубе, в котором проработаю 1-2 года.

Да, все говорят о том, что я вырастил нескольких сильных футболистов, но таковая моя философия, я не выпускаю игроков для того, чтобы клуб продал их в будущем», - цитирует Виторию maisfutebol.

Напомним, что «Спартак» по окончании сезона покинет немецкий специалист Доменико Тедеско.