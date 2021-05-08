Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
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Брага: «Лицемеры создают в России свою Суперлигу, и это даже не позорно, а смешно»

08 Мая 2021, 09:00,

Итальянский журналист Микаэль Брага, освещающий российский футбол для MondoSportivo.it, La Gazzetta dello Sport и CalcioRusso.com, в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым возмутился позицией РФС по поводу лицензирования клубов ФНЛ для участия в следующем году в РПЛ.

- Не понимаю, в чём проблема, если «Алания», пока её стадион будет на реконструкции, сыграет несколько матчей в Грозном. Почему-то «Торпедо» может искать себе другой стадион, а «Алания» и «Оренбург» – нет. И после этого ещё говорят о прогрессе футбола за пределами Москвы? Свой стадион, конечно, важен, но необязателен для развития клуба.

Зачем тогда вообще проводить ФНЛ, если клубы, заслуживающие право повыситься в классе или провести стыковые матчи, лишаются этой возможности из-за незначительных вещей? Зачем в таком случае нужна ПФЛ и вообще футбол в провинции? Только что в Европе не допустили Суперлигу из-за нарушения спортивного принципа, а это что? Таблица говорит одно, а в реальности хотят сделать другое.

Странно, что «за» или «против» появления новых клубов в РПЛ голосуют другие клубы. Это несерьёзно. Есть спортивный принцип – в дивизион выше проходят первая и вторая команды ФНЛ, а третья и четвёртая играют стыковые матчи. Если же появляются дополнительные вопросы, то их должна обсуждать Федерация футбола, а не другие клубы.

Хотя, опять же, ситуация со стадионами «Оренбурга» и «Алании» вызывает недоумение. В чемпионате Испании есть стадионы даже меньше оренбургского – например, посмотрите, где сейчас играет дома «Реал». Правила, конечно нужны, особенно в плане финансов и безопасности, без них многое было бы непонятно и рискованно. Но какую роль играет лишняя тысячи вместимости, я не понимаю.

Получается, что «Крылья Советов», которые близки к набору ста очков и имеют в составе бомбардира-рекордсмена Ивана Сергеева, могут попасть в Лигу Европы через Кубок, а в Премьер-лигу России – нет? Объясните нормальному человеку, который раньше не был знаком с футболом России, как такое может быть. А Лига Европы, к тому же, станет сильнее из-за оттока слабых клубов в Лигу конференций.

Это похоже на создание лицемерами российской Суперлиги. Да, футбол является бизнесом, но деньги туда приносят зрители, и без них он уже не будет бизнесом. Российский футбол убивается шаг за шагом, ему обеспечивают соответствующую репутацию в Европе. Это даже не позор, потому что это просто смешно.

Евро-Футбол.Ру Кирилл Иванцов
Теги: Крылья Советов, Торпедо Москва, Алания, Оренбург, РПЛ, Фнл, Микаэль Брага
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Комментарии (5)
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0
Promt Roman
08 Мая 2021, 13:03

Как боженька смолвил.

1
Evgen 86
08 Мая 2021, 12:02

Полностью согласен

1
Бушев Александр
08 Мая 2021, 10:37

Московские околофутбольные функционеры пытаются навязать свои правила... Да их гнать пора поганой метлой из столицы...

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1
ингерман
08 Мая 2021, 10:35

ай.. глупостей наховорил.. толпа вашпе за крепосное право.. а таборским пхд.. )))

2
kalibr
08 Мая 2021, 10:32

Всё правильно сказал!

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