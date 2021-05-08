Брага: «Лицемеры создают в России свою Суперлигу, и это даже не позорно, а смешно»

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08 Мая 2021, 09:00,
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Итальянский журналист Микаэль Брага, освещающий российский футбол для MondoSportivo.it, La Gazzetta dello Sport и CalcioRusso.com, в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым возмутился позицией РФС по поводу лицензирования клубов ФНЛ для участия в следующем году в РПЛ.
- Не понимаю, в чём проблема, если «Алания», пока её стадион будет на реконструкции, сыграет несколько матчей в Грозном. Почему-то «Торпедо» может искать себе другой стадион, а «Алания» и «Оренбург» – нет. И после этого ещё говорят о прогрессе футбола за пределами Москвы? Свой стадион, конечно, важен, но необязателен для развития клуба.
Зачем тогда вообще проводить ФНЛ, если клубы, заслуживающие право повыситься в классе или провести стыковые матчи, лишаются этой возможности из-за незначительных вещей? Зачем в таком случае нужна ПФЛ и вообще футбол в провинции? Только что в Европе не допустили Суперлигу из-за нарушения спортивного принципа, а это что? Таблица говорит одно, а в реальности хотят сделать другое.
Странно, что «за» или «против» появления новых клубов в РПЛ голосуют другие клубы. Это несерьёзно. Есть спортивный принцип – в дивизион выше проходят первая и вторая команды ФНЛ, а третья и четвёртая играют стыковые матчи. Если же появляются дополнительные вопросы, то их должна обсуждать Федерация футбола, а не другие клубы.
Хотя, опять же, ситуация со стадионами «Оренбурга» и «Алании» вызывает недоумение. В чемпионате Испании есть стадионы даже меньше оренбургского – например, посмотрите, где сейчас играет дома «Реал». Правила, конечно нужны, особенно в плане финансов и безопасности, без них многое было бы непонятно и рискованно. Но какую роль играет лишняя тысячи вместимости, я не понимаю.
Получается, что «Крылья Советов», которые близки к набору ста очков и имеют в составе бомбардира-рекордсмена Ивана Сергеева, могут попасть в Лигу Европы через Кубок, а в Премьер-лигу России – нет? Объясните нормальному человеку, который раньше не был знаком с футболом России, как такое может быть. А Лига Европы, к тому же, станет сильнее из-за оттока слабых клубов в Лигу конференций.
Это похоже на создание лицемерами российской Суперлиги. Да, футбол является бизнесом, но деньги туда приносят зрители, и без них он уже не будет бизнесом. Российский футбол убивается шаг за шагом, ему обеспечивают соответствующую репутацию в Европе. Это даже не позор, потому что это просто смешно.
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Евро-Футбол.Ру Кирилл Иванцов
|Теги: Крылья Советов, Торпедо Москва, Алания, Оренбург, РПЛ, Фнл, Микаэль Брага
Как боженька смолвил.
Полностью согласен
Московские околофутбольные функционеры пытаются навязать свои правила... Да их гнать пора поганой метлой из столицы...
ай.. глупостей наховорил.. толпа вашпе за крепосное право.. а таборским пхд.. )))
Всё правильно сказал!