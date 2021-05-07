Голевой дриблинг Ильина и обратные замены: «Ахмат» Талалаева вошёл в десятку, оставил не у дел «Тамбов»

В предпоследнем туре РПЛ нынешняя команда Андрея Талалаева принимала бывшую.

Андрей Талалаев поставил перед «Ахматом» цель набрать в чемпионате сорок очков. Соответственно, для выполнения плана главного тренера грозненцам нужно было обзавестись в двух оставшихся домашних матчах с «Тамбовом» и «Спартаком» как минимум победой и ничьей. Понятно, что победа прежде всего подразумевалась в игре с «Тамбовом», который, кстати, есть в послужном списке Талалаева-тренера. Затухающим «волкам» сейчас не светит даже предпоследнее место, и не обыграть их любой команде было бы досадно вне зависимости от своих турнирных задач либо их отсутствия.

«Ахмат», скажем так, отложил дело в короткий ящик – стал забивать не в первой десятиминутке, а во второй. Поражать чужие ворота у хозяев получалось просто. Сначала Тимофеев выдал удачную недлинную диагональ по газону влево на Харина, поразившего дальний угол (1:0).

А затем, совсем скоро, Харин записал на свой счёт голевой пас. Он снабдил мячом с левого фланга Поляруса, а тот забил свой первый гол в российском футболе, послав мяч в правый угол (2:0).

Гостям ещё повезло, что на перерыв они ушли, проигрывая с некрупным счётом. Потому как Янку и Полярус по разу протестировали перекладину. Как-то не возникало сомнений, что игра была «Ахматом» окончательно сделана, но после перерыва ещё возродилось подобие интриги.

На пятидесятой минуте случился опасный контратакующий выход «Тамбова», когда Азер Алиев вышел один на один с вратарём по правому полуфлангу, но принял неверное решение. Он не пробил, а вырезал передачу в центр, которую перехватил Семёнов. Защитник сборной России просто сделал то, что и должен был сделать.

Хозяева, надо сказать, успокоились и позволили сопернику много владеть мячом. И «красным» всё-таки удалось не просто кое-что в атаке, а забитый гол. На 63-й минуте гости навесили с левого фланга, Богосавац скинул мяч чужому и привёз грозненцам проблемки – Архипов переиграл в ближнем бою Шелию (2:1).

Более того, «Тамбов» чуть не восстановил почти сразу же статус-кво. Денисов остро пробивал головой после очередной подачи с левого края, только вот преградой на пути мяча встал экс-вратарь «волков» Шелия. Впрочем, грозненцы вовремя спохватились, пододвинули игру к чужим воротам, и на 80-й минуте счёт 3:1 установил Ильин, здорово продравшийся через центр штрафной на дриблинге.

В концовке «Тамбов» особо в атаку не ходил, но на последних секундах Кайков отметился неточным ударом через себя на угловом. «Ахмат» спокойно довёл дело до победы, набрал 39 очков и вошёл в топ-десяток таблицы, обогнав «Краснодар», которому в субботу встречаться с ЦСКА. А вот Садулаева и Алмаши, возможно, ждут непростые разговоры с Талалаевым – он их обратно заменил во втором тайме. Садулаев после этого вообще ушёл с поля прямиком в раздевалку.

Кирилл Иванцов