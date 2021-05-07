​«Лион» конкурирует со «Спартаком» за тренера Виторию

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07 Мая 2021, 19:22,
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Португальский тренер Руй Витория интересен не только «Спартаку», но и «Лиону». Об этом на своих страницах сообщает Maisfutebol. При этом источник отмечает, что московский клуб в настоящий момент является фаворитом в борьбе за Виторию.
Руй Витория находится без клуба с конца прошлого года после двух лет работы в саудовском клубе «Аль-Наср». Наиболее известен Витория по своей работе в «Бенфике».
В настоящий момент «Спартак» возглавляет Доменико Тедеско. После матчей против «Химок» и «Ахмата» немецкий тренер оставит тренерское кресло в московском клубе, не пожелав продлевать свой контракт.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Спартак Москва, Лион, Руй Витория