​«Спартак» определился с тренером, Азмун уходит из «Зенита», а «Барселона» оформляет громкий трансфер – в главных слухах недели

В главных слухах недели вы узнаете, какой тренер возглавит «Спартак», где может продолжить карьеру Сердар Азмун, и что за громкий трансфер готовится оформить «Барселона». Об этом и не только – в постоянной рубрике сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

«Спартак» определился с тренером

В последние недели в СМИ хватало информации о кандидатах на должность главного тренера «Спартака». Оно и понятно, ведь Доменико Тедеско вот-вот оставит тренерский мостик – до конца чемпионата остаётся два тура. Теперь пресса сосредоточилась на одном кандидате. Как в России, так и в Португалии говорят о том, что «Спартак» возглавит Руй Витория – экс-наставник «Бенфики», который нынче не имеет клуба. По слухам, зарплата португальца может составить 4,5 миллиона евро за сезон. При этом загвоздка якобы заключается в том, что Витория хочет привести с собой в тренерский штаб восемь или девять человек. Клуб вроде как не согласен.

Почему Месси хотел уйти из «Барселоны»

Накануне в СМИ просочились подробности ситуации с желанием Лионеля Месси покинуть «Барселону», которое футболист изъявлял в прошлом году. Будучи недовольным ситуацией в клубе, Месси встретился с Рональдом Куманом и сообщил на тот момент новоиспечённому тренеру команды о том, что он склоняется к уходу. Эта информация быстро оказалась в СМИ, и Месси посчитал, что данные утекли через тогдашнего президента клуба Хосепа Бартомеу. Тогда аргентинец якобы написал Бартомеу сообщение примерно с таким текстом: «Ты сливаешь информацию. Опять пытаешься меня поиметь».

После этого Месси якобы окончательно решил уходить из «Барселоны» и отправил соответствующий бюрофакс, известив клуб о своём намерении. Как мы все хорошо помним, Лионеля прежние боссы каталонцев не отпустили.

Азмун уходит из «Зенита»

Чем ближе конец сезона, тем активнее Сердара Азмуна, главного бомбардира российского чемпионата, сватают в европейские клубы. Сам Азмун уже давно говорил о желании поиграть в более сильном чемпионате, чем Премьер-лига России. На днях появилась информация о том, что видеть Сердара в своей команде хочет Жозе Моуринью, который со следующего сезона возглавит «Рому». Также с интересом к Азмуну связывают такие клубы как дортмундская «Боруссия», «Валенсия» и «Аталанта».

Где будет играть Роналду после «Ювентуса»

Будущее Криштиану Роналду остаётся обсуждаемой темой в мире футбольных слухов. На неделе появилась информация о том, что звёздный португальский форвард не планирует покидать «Ювентус» ближайшим летом. Роналду настроен отработать свой контракт со «старой синьорой», рассчитанный до конца следующего сезона. А вот через год Криштиану якобы рассчитывает перебраться в родной лиссабонский «Спортинг» и провести там несколько сезонов.

«Реал» продаст Азара

Эден Азар может покинуть «Реал» будущим летом. По данным СМИ, руководители мадридского клуба устали от бельгийца. Дело не столько в его частых травмах, сколько в вопросах профессионализма. В своё время Азар приехал в расположение команды с явным лишним весом. Теперь же он позволил себе смеяться в компании футболистов «Челси» после вылета «Реала» из Лиги чемпионов. Слухи говорят о том, что эта ситуация очень разозлила боссов «сливочных». Они готовы продать Азара всего за 50 миллионов евро.

«Барселона» оформляет громкий трансфер

Полторы недели назад Неймар заявил, что вопрос с его новым контрактом с «ПСЖ» почти решён. Впрочем, те слова бразильского форварда не подвели черту под спекуляциями по поводу его будущего. Неделю назад в рамках нашей рубрики слухов мы писали о том, что Неймар продолжает контактировать с «Барселоной». Теперь эта история получила продолжение – СМИ говорят о готовности каталонского клуба предложить «ПСЖ» за Неймара 100 миллионов евро. Бразилец якобы даже приостановил переговоры по продлению трудового договора с парижским грандом.