​«Спартак» определился с тренером, Азмун уходит из «Зенита», а «Барселона» оформляет громкий трансфер – в главных слухах недели

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07 Мая 2021, 19:01,
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В главных слухах недели вы узнаете, какой тренер возглавит «Спартак», где может продолжить карьеру Сердар Азмун, и что за громкий трансфер готовится оформить «Барселона». Об этом и не только – в постоянной рубрике сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
«Спартак» определился с тренером
В последние недели в СМИ хватало информации о кандидатах на должность главного тренера «Спартака». Оно и понятно, ведь Доменико Тедеско вот-вот оставит тренерский мостик – до конца чемпионата остаётся два тура. Теперь пресса сосредоточилась на одном кандидате. Как в России, так и в Португалии говорят о том, что «Спартак» возглавит Руй Витория – экс-наставник «Бенфики», который нынче не имеет клуба. По слухам, зарплата португальца может составить 4,5 миллиона евро за сезон. При этом загвоздка якобы заключается в том, что Витория хочет привести с собой в тренерский штаб восемь или девять человек. Клуб вроде как не согласен.Embed from Getty Images
Почему Месси хотел уйти из «Барселоны»
Накануне в СМИ просочились подробности ситуации с желанием Лионеля Месси покинуть «Барселону», которое футболист изъявлял в прошлом году. Будучи недовольным ситуацией в клубе, Месси встретился с Рональдом Куманом и сообщил на тот момент новоиспечённому тренеру команды о том, что он склоняется к уходу. Эта информация быстро оказалась в СМИ, и Месси посчитал, что данные утекли через тогдашнего президента клуба Хосепа Бартомеу. Тогда аргентинец якобы написал Бартомеу сообщение примерно с таким текстом: «Ты сливаешь информацию. Опять пытаешься меня поиметь».
После этого Месси якобы окончательно решил уходить из «Барселоны» и отправил соответствующий бюрофакс, известив клуб о своём намерении. Как мы все хорошо помним, Лионеля прежние боссы каталонцев не отпустили.Embed from Getty Images
Азмун уходит из «Зенита»
Чем ближе конец сезона, тем активнее Сердара Азмуна, главного бомбардира российского чемпионата, сватают в европейские клубы. Сам Азмун уже давно говорил о желании поиграть в более сильном чемпионате, чем Премьер-лига России. На днях появилась информация о том, что видеть Сердара в своей команде хочет Жозе Моуринью, который со следующего сезона возглавит «Рому». Также с интересом к Азмуну связывают такие клубы как дортмундская «Боруссия», «Валенсия» и «Аталанта».Embed from Getty Images
Где будет играть Роналду после «Ювентуса»
Будущее Криштиану Роналду остаётся обсуждаемой темой в мире футбольных слухов. На неделе появилась информация о том, что звёздный португальский форвард не планирует покидать «Ювентус» ближайшим летом. Роналду настроен отработать свой контракт со «старой синьорой», рассчитанный до конца следующего сезона. А вот через год Криштиану якобы рассчитывает перебраться в родной лиссабонский «Спортинг» и провести там несколько сезонов.Embed from Getty Images
«Реал» продаст Азара
Эден Азар может покинуть «Реал» будущим летом. По данным СМИ, руководители мадридского клуба устали от бельгийца. Дело не столько в его частых травмах, сколько в вопросах профессионализма. В своё время Азар приехал в расположение команды с явным лишним весом. Теперь же он позволил себе смеяться в компании футболистов «Челси» после вылета «Реала» из Лиги чемпионов. Слухи говорят о том, что эта ситуация очень разозлила боссов «сливочных». Они готовы продать Азара всего за 50 миллионов евро.Embed from Getty Images
«Барселона» оформляет громкий трансфер
Полторы недели назад Неймар заявил, что вопрос с его новым контрактом с «ПСЖ» почти решён. Впрочем, те слова бразильского форварда не подвели черту под спекуляциями по поводу его будущего. Неделю назад в рамках нашей рубрики слухов мы писали о том, что Неймар продолжает контактировать с «Барселоной». Теперь эта история получила продолжение – СМИ говорят о готовности каталонского клуба предложить «ПСЖ» за Неймара 100 миллионов евро. Бразилец якобы даже приостановил переговоры по продлению трудового договора с парижским грандом.Embed from Getty Images
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
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Федун как бы сказал нам всем "Руй с вами Спартаковцы"