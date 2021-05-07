«Оренбург» снял видео, пытаясь опровергнуть мнение о проблемном стадионе

«Оренбург» близок к завоеванию путёвки в Премьер-лигу, однако клуб рискует не получить лицензию из-за несоответствия стадиона. При таком раскладе «горожане» не будут представлены в элитном дивизионе в следующем сезоне.

На клубном канале «Оренбурга» в YouTube появилось видео, представляющее собой экскурсию по стадиону «Газовик». Оренбуржцы попытались опровергнуть мнение о проблемном стадионе, в частности мнение о проблемах с газоном и с качеством телевизионной картинки.

«Оренбург» гарантирует себе второе место в первенстве ФНЛ в случае победы над «Иртышем» 8 мая.