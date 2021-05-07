Первушин рассказал о мотивации игроков «Тамбова»

Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин поделился ожиданиями от матча с «Ахматом» в эфире канала «Матч Премьер».

- Зная турнирную таблицу, мы понимаем, что важности этот матч не имеет, поэтому, тем не менее, в чем мотивация «Тамбова» в игре против «Ахмата»?

- Как раз только что с ребятами разговаривали на эту тему. Вы правы, что мотивации вроде бы как не осталось, но самая главная мотивация - это любовь к футболу у ребят. Я им говорю, что они сейчас играют для себя, потому что мы понимаем, что как таковой команды скоро не будет. А им еще играть и, дай бог, долго и успешно, поэтому они играют для себя, показывают себя.