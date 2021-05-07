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Талалаев: «Мечта о кубковом триумфе поникла, и как-то так сдулась, как воздушный шарик»

07 Мая 2021, 18:00,

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев поделился ожиданиями от матча с «Тамбовом» в эфире канала «Матч Премьер».

- Очень сложно искать мотивацию, потому что вы сами видите, что после того, как мы по пенальти уступили «Крыльям Советов», мечта о кубковом триумфе поникла, и как-то так сдулась, как воздушный шарик. Сейчас очень сложно настраивать игроков, поэтому мы выбираем  футболистов, все время спрашиваем, кто хочет играть, и решаем определенные задачи по набору очков. Мы понимаем, что нам нужно набирать порядка 40 очков, чтобы на следующий год сделать  шаг вперед с этим качеством игроков, делать уже более качественный и планомерный набор очков. Поэтому, безусловно, это индивидуальные беседы с футболистами перед матчем и, прежде всего, абсолютное здоровье. Если у кого-то есть какие-то вопросы, мы оставляем на скамейке, плюс мы прокатываем уже некоторые вещи, которые нужно смотреть для разнообразия игры на следующий год. Как мы и говорили, представляем больше времени нашим молодым воспитанникам. Не всегда это прямо связано с набором очков, но идем по этому пути.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Ахмат, Андрей Талалаев
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