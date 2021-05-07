​ЭСК: Казарцев ошибся, не назначив пенальти в пользу хозяев в матче ЦСКА – «Уфа»

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07 Мая 2021, 16:23,
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ЭСК выявила ещё одну грубую ошибку у арбитра Василия Казарцева. В концовке матча чемпионата России между ЦСКА и «Уфой» Казарцев ошибочно не назначил пенальти в ворота гостей. Решение комиссии было единогласным, о чём рассказал глава судейского комитета Ашот Хачатурянц.
Напомним, что игра между ЦСКА и «Уфой» на прошлых выходных завершилась вничью со счётом 1:1.
Стоит отметить, что Василий Казарцев накануне получил назначение на финал Кубка России, который состоится на следующей неделе. Казарцев будет работать на битве за трофей у монитора в качестве ВАР.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Василий Казарцев, Ашот Хачатурянц
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