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​ЭСК: Казарцев ошибся, не назначив пенальти в пользу хозяев в матче ЦСКА – «Уфа»

07 Мая 2021, 16:23,

ЭСК выявила ещё одну грубую ошибку у арбитра Василия Казарцева. В концовке матча чемпионата России между ЦСКА и «Уфой» Казарцев ошибочно не назначил пенальти в ворота гостей. Решение комиссии было единогласным, о чём рассказал глава судейского комитета Ашот Хачатурянц.

Напомним, что игра между ЦСКА и «Уфой» на прошлых выходных завершилась вничью со счётом 1:1.

Стоит отметить, что Василий Казарцев накануне получил назначение на финал Кубка России, который состоится на следующей неделе. Казарцев будет работать на битве за трофей у монитора в качестве ВАР.  

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Василий Казарцев, Ашот Хачатурянц
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Комментарии (1)
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0
Онт
07 Мая 2021, 16:33

Халтурщики работают с ВАР.... Ещё одна отмывочная контора..

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