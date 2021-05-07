​ЭСК: Казарцев ошибся, не назначив пенальти в пользу хозяев в матче ЦСКА – «Уфа»

ЭСК выявила ещё одну грубую ошибку у арбитра Василия Казарцева. В концовке матча чемпионата России между ЦСКА и «Уфой» Казарцев ошибочно не назначил пенальти в ворота гостей. Решение комиссии было единогласным, о чём рассказал глава судейского комитета Ашот Хачатурянц.

Напомним, что игра между ЦСКА и «Уфой» на прошлых выходных завершилась вничью со счётом 1:1.

Стоит отметить, что Василий Казарцев накануне получил назначение на финал Кубка России, который состоится на следующей неделе. Казарцев будет работать на битве за трофей у монитора в качестве ВАР.