​Арбитр РПЛ Васильев отстранён от работы

Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц объявил о том, что арбитр Премьер-лиги Станислав Васильев был отстранён от работы как минимум до завершения служебной проверки в его отношении.

ЭСК вынесла решение о том, что Васильев допустил грубую ошибку, не назначив пенальти в ворота «Ротора» в игре волгоградской команды против «Ахмата». Если бы одиннадцатиметровый был назначен, грозненцы имели бы отличную возможность сравнять счёт в концовке поединка. В итоге же они проиграли 0:1.

Хачатурянц отметил, что в концовке чемпионата, когда проходят важнейшие матчи, арбитрам особенно важно осознавать свою ответственность.