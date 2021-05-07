​Арбитр РПЛ Васильев отстранён от работы

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07 Мая 2021, 16:18,
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Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц объявил о том, что арбитр Премьер-лиги Станислав Васильев был отстранён от работы как минимум до завершения служебной проверки в его отношении.
ЭСК вынесла решение о том, что Васильев допустил грубую ошибку, не назначив пенальти в ворота «Ротора» в игре волгоградской команды против «Ахмата». Если бы одиннадцатиметровый был назначен, грозненцы имели бы отличную возможность сравнять счёт в концовке поединка. В итоге же они проиграли 0:1.
Хачатурянц отметил, что в концовке чемпионата, когда проходят важнейшие матчи, арбитрам особенно важно осознавать свою ответственность.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Ашот Хачатурянц, Станислав Васильев
Всё идёт к тому, что будем нанимать иностранных арбитров. А это отмывание денег