Канчельскис - о борьбе за второе место в РПЛ: «В этом туре всё определится»

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис высказался относительно борьбы между «Спартаком» и «Локомотивом» за второе место в Премьер-лиге.

«Преимущество у «Спартака». У «Локомотива» - сложная игра с «Динамо». Календарь у «красно-белых» полегче. Думаю, в этом туре все определится», - приводит слова Канчельскиса издание Rusfootball.

За два тура до завершения чемпионата России подопечные Доменико Тедеско занимают второе место и опережают идущий третьим «Локомотив» на один балл.

В рамках 29 тура Премьер-лиги «Спартак» примет подмосковные «Химки», а команда Марко Николича сыграет против столичного «Динамо».