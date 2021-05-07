Канчельскис - о борьбе за второе место в РПЛ: «В этом туре всё определится»

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07 Мая 2021, 12:45,
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Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис высказался относительно борьбы между «Спартаком» и «Локомотивом» за второе место в Премьер-лиге.
«Преимущество у «Спартака». У «Локомотива» - сложная игра с «Динамо». Календарь у «красно-белых» полегче. Думаю, в этом туре все определится», - приводит слова Канчельскиса издание Rusfootball.
За два тура до завершения чемпионата России подопечные Доменико Тедеско занимают второе место и опережают идущий третьим «Локомотив» на один балл.
В рамках 29 тура Премьер-лиги «Спартак» примет подмосковные «Химки», а команда Марко Николича сыграет против столичного «Динамо».
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Андрей Канчельскис