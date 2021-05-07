Червиченко высказался о борьбе за второе место в РПЛ

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о борьбе за второе место в Премьер-лиге.

«Спартак» и «Локомотив» поспорят за вторую строчку. Мне более симпатичен «Спартак». Считаю, что они провели чемпионат более честно и выглядят интереснее», - поведал Червиченко в интервью Rusfootball.

За два тура до окончания сезона «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, а «Локомотив» идет на третьей строчке. Разрыв между командами составляет одно очко.

В 29 туре «красно-белые» на своем поле примут «Химки», а «железнодорожники» встретятся со столичным «Динамо».