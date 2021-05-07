Червиченко высказался о борьбе за второе место в РПЛ

|
07 Мая 2021, 12:32,
|
|
Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о борьбе за второе место в Премьер-лиге.
«Спартак» и «Локомотив» поспорят за вторую строчку. Мне более симпатичен «Спартак». Считаю, что они провели чемпионат более честно и выглядят интереснее», - поведал Червиченко в интервью Rusfootball.
За два тура до окончания сезона «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, а «Локомотив» идет на третьей строчке. Разрыв между командами составляет одно очко.
В 29 туре «красно-белые» на своем поле примут «Химки», а «железнодорожники» встретятся со столичным «Динамо».
|
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Спартак Москва, Локомотив Москва, Андрей Червиченко
Спартак играет интереснее, но Локо, как по мне, мощнее.