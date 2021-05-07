Бубнов дал прогноз на матч «Ахмат» - «Тамбов»

В стартовом матче 29-го тура чемпионата России грозненский «Ахмат» на своем поле примет «Тамбов». Футбольный эксперт Александр Бубнов, известный по выступлениям за московский «Спартак», поделился ожиданиями от этой встречи.

«Прогноз: 2:0. «Тамбов» в последних играх выглядит поорганизованней, но «Ахмат» должен брать три очка на своем поле», - приводит слова эксперта Sportbox.

Матч «Ахмат» - «Тамбов» состоится в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» 7 мая. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени. Текстовую трансляцию противостояния организует Liveresult.ru.

Перед этой игрой хозяева занимают 11 место в турнирной таблице РПЛ, а гости находятся на последней строчке.