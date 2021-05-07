«Милан» рассматривает возможность трансфера Влашича

Хавбек сборной Хорватии Никола Влашич, выступающий на клубном уровне за московский ЦСКА, находится в сфере интересов «Милана».

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, руководство итальянского гранда изучает возможность подписания 23-летнего футболиста в летнее трансферное окно. «Россонери» готовы выделить на его переход 20 миллионов евро. «Армейцы» же хотят выручить с продажи Влашича 30 миллионов.

Действующее соглашение Николы с российским клубом рассчитано до лета 2024 года. В текущем розыгрыше Премьер-лиги хорват провел 26 поединков, записав на свой счет 11 забитых мячей и пять результативных передач.