«Аталанта» готова заплатить 20 млн евро за Азмуна

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун может сменить клуб в летнее трансферное окно.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», интерес к иранцу проявляет Аталанта, которая рассматривает его в качестве замены Луису Муриэлю и Дувану Сапате. Один из двух колумбийцев летом скорее всего покинет клуб из Бергамо. Отмечается, что «Аталанта» готова заплатить за Азмуна порядка 20 миллионов евро.

26-летний нападающий сыграл 23 матча за «Зенит» в нынешнем сезоне российской Премьер-лиги, забил 19 голов и отдал 6 голевых передач. Контракт Азмуна с питерцами рассчитан до 30 июня 2022 года, а его трансферная стоимость оценивается в 23 миллиона евро.