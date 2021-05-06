«Аталанта» готова заплатить 20 млн евро за Азмуна

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06 Мая 2021, 23:20,
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Нападающий «Зенита» Сердар Азмун может сменить клуб в летнее трансферное окно.
Как сообщает «Спорт-Экспресс», интерес к иранцу проявляет Аталанта, которая рассматривает его в качестве замены Луису Муриэлю и Дувану Сапате. Один из двух колумбийцев летом скорее всего покинет клуб из Бергамо. Отмечается, что «Аталанта» готова заплатить за Азмуна порядка 20 миллионов евро.
26-летний нападающий сыграл 23 матча за «Зенит» в нынешнем сезоне российской Премьер-лиги, забил 19 голов и отдал 6 голевых передач. Контракт Азмуна с питерцами рассчитан до 30 июня 2022 года, а его трансферная стоимость оценивается в 23 миллиона евро.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Аталанта, Сердар Азмун, Трансферы футбола - лето 2021