Караваев сделал выбор между Месси и Роналду

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев сделал выбор между нападающим «Барселоны» Лионелем Месси и форвардом «Ювентуса» Криштиану Роналду.

«Мне Месси и его стиль игры нравятся больше. Но, конечно, оба — супертопы. Надеюсь сыграть хотя бы против кого-то из них», - цитирует Караваева «Спорт-Экспресс».

Помимо этого, Караваев отметил, что из топ-футболистов ему удавалось сыграть лишь против Эрлинга Холанна, Мемфиса Депая и Лероя Сане.

25-летний Караваев перешёл в «Зенит» из «Витесса» в 2019 году, сумма трансфера составила порядка восьми миллионов евро. Российский защитник сыграл 29 матчей за питерцев в нынешнем сезоне, забил три гола и отдал три голевые передачи.