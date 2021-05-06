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Караваев сделал выбор между Месси и Роналду

06 Мая 2021, 22:29,

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев сделал выбор между нападающим «Барселоны» Лионелем Месси и форвардом «Ювентуса» Криштиану Роналду.

«Мне Месси и его стиль игры нравятся больше. Но, конечно, оба — супертопы. Надеюсь сыграть хотя бы против кого-то из них», - цитирует Караваева «Спорт-Экспресс».

Помимо этого, Караваев отметил, что из топ-футболистов ему удавалось сыграть лишь против Эрлинга Холанна, Мемфиса Депая и Лероя Сане.

25-летний Караваев перешёл в «Зенит» из «Витесса» в 2019 году, сумма трансфера составила порядка восьми миллионов евро. Российский защитник сыграл 29 матчей за питерцев в нынешнем сезоне, забил три гола и отдал три голевые передачи.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Криштиану Роналду, Лионель Месси, Вячеслав Караваев
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