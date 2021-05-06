​Селихов оштрафован за ребёнка на руках

Александр Селихов в понедельник провёл первый свой матч в РПЛ за два года. После игры с «Арсеналом» на эмоциях страж ворот «Спартака» расплакался. Также он взял на руки ребёнка и вышел с ним на футбольное поле. За этот поступок Селихова оштрафовали на 20 тысяч рублей, поскольку имело место быть нарушение санитарного регламента.

Помимо штрафа для Селихова, КДК РФС вынес ряд других решений по штрафным санкциям для клубов РПЛ по итогам матчей 28-го тура. Так, например, «Спартак» был оштрафован на 350 тысяч рублей, в том числе за действия фанатов, бросавших на стадионе в Туле кресла.

Отметим ещё, что «Локомотив» и «Зенит» получили по 100 тысяч рублей штрафа за нецензурные кричалки их фанатов.