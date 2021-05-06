Моуринью заинтересовался нападающим «Зенита»

«Рома» подыскивает нападающего на случай ухода из команды боснийского бомбардира Эдина Джеко. Новому наставнику «волков» Жозе Моуринью импонирует 35-летний игрок, однако руководство клуба больше не готово платить ему 7,5 миллиона евро.

Если Джеко покинет римлян, клуб может восполнить его потерю нападающим петербургского «Зенита» Сердаром Азмуном. Также в поле зрения Жозе Моуринью находится форвард «ПСЖ» Мауро Икарди. Об этом рапортует Corriere della Sera.

Ранее СМИ сообщали об интересе к иранскому форварду со стороны дортмундской «Боруссии». Контракт Сердара с «Зенитом» рассчитан до середины 2022-го года.