Ари хочет продолжить карьеру в России

Форвард «Краснодара» Ари в интервью изданию «Рейтинг Букмекеров» поведал о своих планах на будущее.

«Моим первым вариантом остается Россия. Есть пару команд из Бразилии, которые хотят пообщаться. Но пока не хочу уезжать. Подожду варианты в России», - сказал нападающий.

Ранее стало известно, что Ари покинет клуб по завершении текущего сезона в связи с истечением срока трудового соглашения.

В нынешнем розыгрыше чемпионата России 35-летний нападающий провел девять поединков, отметившись двумя забитыми мячами. Цвета краснодарского коллектива форвард защищает с 2013-го года.