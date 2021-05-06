Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
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Ари хочет продолжить карьеру в России

06 Мая 2021, 11:02,

Форвард «Краснодара» Ари в интервью изданию «Рейтинг Букмекеров» поведал о своих планах на будущее.

«Моим первым вариантом остается Россия. Есть пару команд из Бразилии, которые хотят пообщаться. Но пока не хочу уезжать. Подожду варианты в России», - сказал нападающий.

Ранее стало известно, что Ари покинет клуб по завершении текущего сезона в связи с истечением срока трудового соглашения.

В нынешнем розыгрыше чемпионата России 35-летний нападающий провел девять поединков, отметившись двумя забитыми мячами. Цвета краснодарского коллектива форвард защищает с 2013-го года.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ари
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