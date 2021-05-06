«Рубин» нацелился на полузащитника «Крыльев Советов»

Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Роман Ежов может продолжить карьеру в казанском «Рубине», об этом информирует издание «Спорт-экспресс».

Согласно оценке портала Transfermarkt, стоимость 23-летнего исполнителя оценивается в 600 тысяч евро. Трудовое соглашение Романа с «Крыльями Советов» рассчитано до лета 2023-го года.

В нынешнем сезоне первенства ФНЛ Ежов провел 33 поединка, забил четыре гола и получил пять желтых карточек.

За два тура до завершения чемпионата России «Рубин» занимает четвертое место в турнирной таблице. Что касается «Крыльев Советов», то клуб досрочно гарантировал себе путевку в Премьер-лигу.