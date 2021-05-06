Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

«Рубин» нацелился на полузащитника «Крыльев Советов»

06 Мая 2021, 10:53,

Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Роман Ежов может продолжить карьеру в казанском «Рубине», об этом информирует издание «Спорт-экспресс».

Согласно оценке портала Transfermarkt, стоимость 23-летнего исполнителя оценивается в 600 тысяч евро. Трудовое соглашение Романа с «Крыльями Советов» рассчитано до лета 2023-го года.

В нынешнем сезоне первенства ФНЛ Ежов провел 33 поединка, забил четыре гола и получил пять желтых карточек.

За два тура до завершения чемпионата России «Рубин» занимает четвертое место в турнирной таблице. Что касается «Крыльев Советов», то клуб досрочно гарантировал себе путевку в Премьер-лигу.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Рубин, Крылья Советов, Роман Ежов
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Сассуоло» и «Аталанта» сделали «Интер» чемпионом Италии
«Сассуоло» и «Аталанта» сделали «Интер» чемпионом Италии
Куман: «Барселона» станет чемпионом, если выиграет пять матчей»
Куман: «Барселона» станет чемпионом, если выиграет пять матчей»
Гвардиола – да, Неймар – нет: «Манчестер Сити» подвинул «ПСЖ» и впервые вышел в финал Лиги чемпионов
Гвардиола – да, Неймар – нет: «Манчестер Сити» подвинул «ПСЖ» и впервые вышел в финал Лиги чемпионов
«Зенит» на кураже разнёс «Локомотив» и защитил чемпионский титул РПЛ
«Зенит» на кураже разнёс «Локомотив» и защитил чемпионский титул РПЛ
«Гранада» неожиданно помешала «Барселоне» выйти в лидеры
«Гранада» неожиданно помешала «Барселоне» выйти в лидеры


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 10000 Обзор Играть
9 Бонус: 19500 Обзор Играть
10 Бонус: 500 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола
Видео 2
05.05.2021 Челси - Реал. Обзор ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов
05.05.2021 Челси - Реал. Обзор ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов
1 4
«Версия 2.0». Выпуск от 05.05.2021
«Версия 2.0». Выпуск от 05.05.2021
1 1
«Третий тайм». Дмитрий Скопинцев
«Третий тайм». Дмитрий Скопинцев
1 1
«Вид сверху». Выпуск от 05.05.2021
«Вид сверху». Выпуск от 05.05.2021
1 0
«Журнал ЮФЛ». Выпуск от 05.05.2021
«Журнал ЮФЛ». Выпуск от 05.05.2021
1 1
04.05.2021 Манчестер Сити - ПСЖ. Обзор ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов
04.05.2021 Манчестер Сити - ПСЖ. Обзор ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов
1 1
Смотрите ещё больше футбольного видео с матчей