Отец Влашича: «Николе нужны новые цели и партнеры»

|
06 Мая 2021, 08:59,
|
|
Йошко Влашич, который является отцом хавбека московского ЦСКА Николы Влашича, поделился мнением относительно будущего своего сына.
«Никола сейчас ощущает себя очень сытым. Он играет за ЦСКА на протяжении нескольких лет и принес команде много хороших эмоций. Думаю, ему нужны новые цели и партнеры.
ЦСКА получал предложения, но хочет выручить с продажи не менее 35 миллионов евро. Никола уже лучший в РПЛ, однако в ЦСКА на него играют не так, как играли бы в «Зените», - приводит слова отца Index.hr.
Действующий контракт Влашича с «армейцами» рассчитан до лета 2024 года.
В текущем сезоне чемпионата России полузащитник провел 26 матчей, отметившись 11 голами и пятью ассистами.
|
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: ЦСКА Москва, Никола Влашич