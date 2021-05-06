Отец Влашича: «Николе нужны новые цели и партнеры»

Йошко Влашич, который является отцом хавбека московского ЦСКА Николы Влашича, поделился мнением относительно будущего своего сына.

«Никола сейчас ощущает себя очень сытым. Он играет за ЦСКА на протяжении нескольких лет и принес команде много хороших эмоций. Думаю, ему нужны новые цели и партнеры.

ЦСКА получал предложения, но хочет выручить с продажи не менее 35 миллионов евро. Никола уже лучший в РПЛ, однако в ЦСКА на него играют не так, как играли бы в «Зените», - приводит слова отца Index.hr.

Действующий контракт Влашича с «армейцами» рассчитан до лета 2024 года.

В текущем сезоне чемпионата России полузащитник провел 26 матчей, отметившись 11 голами и пятью ассистами.