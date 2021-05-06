Канделаки - о Салиховой в «Спартаке»: «Спартаковским болельщикам можно позавидовать»

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06 Мая 2021, 08:41,
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Тина Канделаки, которая является генпродюсером телеканала «Матч ТВ», отреагировала на перемены в руководстве московского «Спартака». Напомним, что в совет директоров «красно-белых» была включена Зарема Салихова, жена владельца клуба Леонида Федуна.
«Очень рада назначению Заремы Салиховой. Вам, спартаковские болельщики, можно только позавидовать. Красивая и умная женщина - дополнительный стимул», - гласит сообщение Канделаки в «Твиттере».
После 28 туров чемпионата России «Спартак» набрал 53 балла и борется за второе место с несколькими клубами. В оставшихся матчах сезона «красно-белые» встретятся с подмосковными «Химками» и грозненским «Ахматом».
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Спартак Москва, Тина Канделаки, Зарема Салихова
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прям обзавидуешся , как красоте так и ее полезности в совете , а при разводе вообще кошмар будет )) а развод будет ))
Леню и так уже ленивый только не развел...
ну что может сказать одна ….. о другой …...
Пускай хоть лысый черт будет, лишь бы был толк
Лысый из браззерс нужен, вот тогда забегают