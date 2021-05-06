Канделаки - о Салиховой в «Спартаке»: «Спартаковским болельщикам можно позавидовать»

Тина Канделаки, которая является генпродюсером телеканала «Матч ТВ», отреагировала на перемены в руководстве московского «Спартака». Напомним, что в совет директоров «красно-белых» была включена Зарема Салихова, жена владельца клуба Леонида Федуна.

«Очень рада назначению Заремы Салиховой. Вам, спартаковские болельщики, можно только позавидовать. Красивая и умная женщина - дополнительный стимул», - гласит сообщение Канделаки в «Твиттере».

После 28 туров чемпионата России «Спартак» набрал 53 балла и борется за второе место с несколькими клубами. В оставшихся матчах сезона «красно-белые» встретятся с подмосковными «Химками» и грозненским «Ахматом».