Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Канделаки - о Салиховой в «Спартаке»: «Спартаковским болельщикам можно позавидовать»

06 Мая 2021, 08:41,

Тина Канделаки, которая является генпродюсером телеканала «Матч ТВ», отреагировала на перемены в руководстве московского «Спартака». Напомним, что в совет директоров «красно-белых» была включена Зарема Салихова, жена владельца клуба Леонида Федуна.

«Очень рада назначению Заремы Салиховой. Вам, спартаковские болельщики, можно только позавидовать. Красивая и умная женщина - дополнительный стимул», - гласит сообщение Канделаки в «Твиттере».

После 28 туров чемпионата России «Спартак» набрал 53 балла и борется за второе место с несколькими клубами. В оставшихся матчах сезона «красно-белые» встретятся с подмосковными «Химками» и грозненским «Ахматом».

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Спартак Москва, Тина Канделаки, Зарема Салихова
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (7)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
Карыч Кар
06 Мая 2021, 09:15

Продкооперация - чемпион!

0
s a
06 Мая 2021, 09:00

Пpогнoзы футбольных матчeй infostavki.ru

1
ARTUR
06 Мая 2021, 08:58

прям обзавидуешся , как красоте так и ее полезности в совете , а при разводе вообще кошмар будет )) а развод будет ))

0
sierge
06 Мая 2021, 09:10

Леню и так уже ленивый только не развел...

0
ku.mu.sh.71
06 Мая 2021, 09:01

ну что может сказать одна ….. о другой …...

0
sierge
06 Мая 2021, 08:57

Пускай хоть лысый черт будет, лишь бы был толк

0
Чекушкин Дюша
06 Мая 2021, 09:56

Лысый из браззерс нужен, вот тогда забегают

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Сассуоло» и «Аталанта» сделали «Интер» чемпионом Италии
«Сассуоло» и «Аталанта» сделали «Интер» чемпионом Италии
Куман: «Барселона» станет чемпионом, если выиграет пять матчей»
Куман: «Барселона» станет чемпионом, если выиграет пять матчей»
Гвардиола – да, Неймар – нет: «Манчестер Сити» подвинул «ПСЖ» и впервые вышел в финал Лиги чемпионов
Гвардиола – да, Неймар – нет: «Манчестер Сити» подвинул «ПСЖ» и впервые вышел в финал Лиги чемпионов
«Зенит» на кураже разнёс «Локомотив» и защитил чемпионский титул РПЛ
«Зенит» на кураже разнёс «Локомотив» и защитил чемпионский титул РПЛ
«Гранада» неожиданно помешала «Барселоне» выйти в лидеры
«Гранада» неожиданно помешала «Барселоне» выйти в лидеры


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 10000 Обзор Играть
9 Бонус: 19500 Обзор Играть
10 Бонус: 500 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола
Видео 2
05.05.2021 Челси - Реал. Обзор ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов
05.05.2021 Челси - Реал. Обзор ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов
1 4
«Версия 2.0». Выпуск от 05.05.2021
«Версия 2.0». Выпуск от 05.05.2021
1 1
«Третий тайм». Дмитрий Скопинцев
«Третий тайм». Дмитрий Скопинцев
1 1
«Вид сверху». Выпуск от 05.05.2021
«Вид сверху». Выпуск от 05.05.2021
1 0
«Журнал ЮФЛ». Выпуск от 05.05.2021
«Журнал ЮФЛ». Выпуск от 05.05.2021
1 1
04.05.2021 Манчестер Сити - ПСЖ. Обзор ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов
04.05.2021 Манчестер Сити - ПСЖ. Обзор ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов
1 1
Смотрите ещё больше футбольного видео с матчей