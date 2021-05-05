29-й тур РПЛ будет посвящён дню победы

29-й тур российской Премьер-лиги будет посвящён дню победы.

Как сообщает пресс-служба РПЛ, все матчи тура, который пройдёт с 7 по 10 мая, начнутся с минуты молчания в память о погибших в годы Великой Отечественной Войны. Отметим, что 9 мая игры проводиться не будут.

Напомним, что «Зенит» уже обеспечил себе первое место за два тура до конца чемпионата, а вот за вторую строчку поборются сразу несколько клубов, в число которых входят «Спартак», «Локомотив», «Рубин» и «Сочи». На данный момент на втором месте расположились «красно-белые», опережающие идущий следом «Локомотив» лишь на один зачетный балл.