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Соболев оплатил покупку протеза для восьмилетней девочки

05 Мая 2021, 13:30,

Форвард московского «Спартака» Александр Соболев принял участие в благотворительной акции. Нападающий помог восьмилетней девочке, оплатив для нее покупку протеза, об этом рапортует клубная пресс-служба.

Видео встречи Соболева с ребенком на стадионе «Открытие Банк Арена» опубликовано в официальном твиттер-аккаунте столичного клуба.

В нынешнем сезоне чемпионата России Александр провел 20 поединков, отметившись 13 забитыми мячами (четыре - с пенальти) и двумя результативными передачами. Трудовой договор игрока с «красно-белыми» рассчитан до лета 2024-го года.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Александр Соболев
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