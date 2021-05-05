Соболев оплатил покупку протеза для восьмилетней девочки

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05 Мая 2021, 13:30,
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Форвард московского «Спартака» Александр Соболев принял участие в благотворительной акции. Нападающий помог восьмилетней девочке, оплатив для нее покупку протеза, об этом рапортует клубная пресс-служба.
Видео встречи Соболева с ребенком на стадионе «Открытие Банк Арена» опубликовано в официальном твиттер-аккаунте столичного клуба.
В нынешнем сезоне чемпионата России Александр провел 20 поединков, отметившись 13 забитыми мячами (четыре - с пенальти) и двумя результативными передачами. Трудовой договор игрока с «красно-белыми» рассчитан до лета 2024-го года.
Недавно Саша Соболев оплатил протез подопечной фонда @spartakforkids, а теперь и встретился с девочкой на «Открытие Банк Арене»— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) May 5, 2021
Все моменты незабываемой встречи нашего форварда и восьмилетней Ксюши Стебуновой – в нашем милом видео pic.twitter.com/NWT64dwsV4
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
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