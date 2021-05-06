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Неожиданный трансфер от «Крыльев Советов»: Гинер и Бабаев могут оказаться в Самаре

06 Мая 2021, 07:35,

Футбольные трансферы – это одно из самых интересных событий межсезонья. Кого и за сколько возьмут в этот раз? Эти вопросы болельщики и поклонники клубов задают себе и обсуждают постоянно в кругу таких же любителей игры, предвкушая новый сезон. Но, кроме футболистов, менять клубную прописку могут и функционеры. На днях громким известием стало о возможности перехода в «Крылья Советов» Романа Бабаева и Евгения Гинера из ЦСКА.

В Самаре, по традиции, две коалиции. Одну возглавляет главный тренер Игорь Осинькин, которого поддерживает спортивный директор Сергей Корниленко. По другую сторону «баррикад» генеральный директор Евгений Калакуцкий и его заместитель Дмитрий Галямин. Первоначально поддержка была на стороне Калакуцкого, но результаты вместе с общественным мнением заставили пересмотреть владельцев клуба свою точку зрения. Поэтому изменения ожидаемы.

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Председатель Совета директоров «Крыльев Советов» Сергей Аракелов дружит с Евгением Гинером, который по имеющейся информации, перестал принимать решения в ЦСКА, отдав их на откуп Максиму Орешкину, который возглавляет Совет директоров армейского клуба. Переход столь значимой фигуры как Гинер важен и для губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, который приезжает на матчи команды и открыто поддерживает «Крылья Советов». И конечно, этот переход будет важен Орешкину, которому наверняка надоело смотреть в сторону Гинера, всё еще имеющего влияние на армейскую команду. К тому же болельщики всё чаще кивают в сторону Гинера и Бабаева, ссылаясь не только на неудачные результаты текущего сезона, но и провальные трансферы. Последнее особенно непривычно для ЦСКА.

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Для прихода дуэта Гинер-Бабаев необходимо «расчистить» им места в «Крылья Советов». Сделать это будет просто. Кроме уже упомянутого внутреннего конфликта имеется ещё и ряд недоработок со стороны нынешнего гендира волжан Евгения Калакуцкого. Руководитель просил увеличить своё жалование почти в три раза (с 350 тысяч до 1 млн.рублей). И это в условиях, когда «крылышкам» срезают бюджет в два раза! Да и свои люди от армейского дуэта уже «вживаются» в самарскую команду. Глава селекционной службы Армен Маргарян получил работу в «Крылья Советов» при непосредственной поддержке Бабаева.

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Что же говорят в самих «Крылья Советов»? Евгений Калакуцкий эмоционально отреагировал на этот вопрос, сославшись, что тоже читает газеты и не знает ничего большего. Лукавит… Отметим, что исходно в «трансфере» фигурировал только Роман Юрьевич, но спустя несколько часов «всплыла» и фамилия Гинера. Похоже, что в России этот дуэт работает только вместе, по старым традициям. Если всё получится, то нас ждёт весьма любопытная команда управленцев в «Крылья Советов». Уверен, что Осинькин найдёт общий язык с Гинером. А если в Самаре ещё и сохранят своих лидеров, то клубу по силам претендовать на места в верхней части турнирной таблицы в РПЛ на будущий сезон.

Константин Лицин

Евро-Футбол.Ру Лицин
Теги: ЦСКА Москва, Крылья Советов, Роман Бабаев, Евгений Гинер
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06 Мая 2021, 09:00

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