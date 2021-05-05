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Дортмундская «Боруссия» нацелилась на Азмуна

05 Мая 2021, 09:59,

Иранский форвард Сердар Азмун, выступающий в чемпионате России за петербургский «Зенит», может перебраться в немецкий топ-клуб. Об этом рапортует посредством «Твиттера» инсайдер Николо Скира.

По данным журналиста, интерес к футболисту проявляет «Боруссия» (Дортмунд). Представители немецкого клуба уже связались с «сине-бело-голубыми» и запросили информацию по игроку.

Цвета «Зенита» Азмун защищает с февраля 2019-го года. Его контракт рассчитан до конца сезона-2021/2022. Трансферная стоимость Сердара оценивается в 23 миллиона евро.

В текущем сезоне РПЛ форвард сыграл 23 матча, забил 19 голов и сделал два ассиста.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Боруссия Дортмунд, Сердар Азмун
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