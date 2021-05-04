РПЛ: «Решение о выдаче «Оренбургу» лицензии находится в компетенции комиссии РФС»

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04 Мая 2021, 22:30,
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Российская Премьер-лига выступила с заявлением по ситуации с лицензией «Оренбурга».
«Решение о выдаче клубу лицензии находится в компетенции комиссии РФС по лицензированию клубов. Заседание комиссии состоится 5 мая», - говорится в заявлении РПЛ.
«Оренбург» может вернуться в российскую Премьер-лигу по спортивному принципу, но их стадион не соответствует критериям для получения лицензии для участия в высшем российском дивизионе. Клуб уже обратился в РПЛ, чтобы получить лицензию в качестве исключения.
После сорока туров «Оренбург» занимает второе место в турнирной таблице ФНЛ.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Оренбург