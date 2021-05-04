РПЛ: «Решение о выдаче «Оренбургу» лицензии находится в компетенции комиссии РФС»

Российская Премьер-лига выступила с заявлением по ситуации с лицензией «Оренбурга».

«Решение о выдаче клубу лицензии находится в компетенции комиссии РФС по лицензированию клубов. Заседание комиссии состоится 5 мая», - говорится в заявлении РПЛ.

«Оренбург» может вернуться в российскую Премьер-лигу по спортивному принципу, но их стадион не соответствует критериям для получения лицензии для участия в высшем российском дивизионе. Клуб уже обратился в РПЛ, чтобы получить лицензию в качестве исключения.

После сорока туров «Оренбург» занимает второе место в турнирной таблице ФНЛ.