Жена Ерохина: «В этом сезоне муж получил не столько игрового времени, сколько заслуживал»

Вероника Ерохина, жена полузащитника «Зенита» и сборной России Александра Ерохина считает, что её муж не получал достаточного количества игрового времени в этом сезоне.

«Я очень горжусь Сашей. 11 очков (гол+пас) в сезоне, в котором, к сожалению, он получил не столько игрового времени, сколько заслуживал», - написала Вероника Ерохина в «Твиттере».

Напомним, что «Зенит» стал чемпионом за два тура до конца турнира.

31-летний российский полузащитник сыграл 30 матчей за «Зенит» во всех турнирах нынешнего сезона, забил восемь голов и отдал три голевые передачи. Контракт Ерохина с питерским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.