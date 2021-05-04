Чорлука будет ассистентом главного тренера сборной Хорватии на Евро-2020

Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука будет ассистентом главного тренера сборной Хорватии Златка Далича на чемпионате Европы-2020.

«Ведран будет ассистентом Златко Далича на предстоящем чемпионате Европы. Это наше совместное решение вместе со Златко», - цитирует президента федерации футбола Хорватии Давора Шукера sport24.

35-летний защитник сыграл 30 матчей за «Локомотив» во всех турнирах нынешнего сезона, забил один гол и отдал три голевые передачи.

На чемпионате Европы сборная Хорватии попала в группу к сборным Англии, Шотландии и Чехии, начало турнира запланировано на 11 июня.