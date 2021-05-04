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Чорлука будет ассистентом главного тренера сборной Хорватии на Евро-2020

04 Мая 2021, 20:50,

Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука будет ассистентом главного тренера сборной Хорватии Златка Далича на чемпионате Европы-2020.

«Ведран будет ассистентом Златко Далича на предстоящем чемпионате Европы. Это наше совместное решение вместе со Златко», - цитирует президента федерации футбола Хорватии Давора Шукера sport24.

35-летний защитник сыграл 30 матчей за «Локомотив» во всех турнирах нынешнего сезона, забил один гол и отдал три голевые передачи.

На чемпионате Европы сборная Хорватии попала в группу к сборным Англии, Шотландии и Чехии, начало турнира запланировано на 11 июня.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Ведран Чорлука
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