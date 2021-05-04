ЦСКА интересуется полузащитником «Уфы»

Полузащитник «Уфы» Филип Мрзляк может сменить клуб.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», интерес к 28-летнему хорвату проявляет ЦСКА, а именно главный тренер «армейцев» Ивица Олич. Отмечается, что уже в июне Мрзляк станет свободным агентом и может достаться своему новому клубу бесплатно.

Полузащитник сыграл 14 матчей за «Уфу» во всех турнирах нынешнего сезона, забил четыре гола и отдал две голевые передачи.

«Уфа» продолжает бороться за выживание, после 28 туров башкирский клуб занимает лишь 15 место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, отставание от тульского «Арсенала», идущего 13, составляет два зачетных балла.