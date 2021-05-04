Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

ЦСКА интересуется полузащитником «Уфы»

04 Мая 2021, 20:42,

Полузащитник «Уфы» Филип Мрзляк может сменить клуб.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», интерес к 28-летнему хорвату проявляет ЦСКА, а именно главный тренер «армейцев» Ивица Олич. Отмечается, что уже в июне Мрзляк станет свободным агентом и может достаться своему новому клубу бесплатно.

Полузащитник сыграл 14 матчей за «Уфу» во всех турнирах нынешнего сезона, забил четыре гола и отдал две голевые передачи.

«Уфа» продолжает бороться за выживание, после 28 туров башкирский клуб занимает лишь 15 место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, отставание от тульского «Арсенала», идущего 13, составляет два зачетных балла.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: ЦСКА Москва, Уфа, Трансферы футбола - лето 2021, Филип Мрзляк
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Куман: «Барселона» станет чемпионом, если выиграет пять матчей»
Куман: «Барселона» станет чемпионом, если выиграет пять матчей»
«Сассуоло» и «Аталанта» сделали «Интер» чемпионом Италии
«Сассуоло» и «Аталанта» сделали «Интер» чемпионом Италии
«Зенит» на кураже разнёс «Локомотив» и защитил чемпионский титул РПЛ
«Зенит» на кураже разнёс «Локомотив» и защитил чемпионский титул РПЛ
«Гранада» неожиданно помешала «Барселоне» выйти в лидеры
«Гранада» неожиданно помешала «Барселоне» выйти в лидеры
Всё решится в Лондоне: «Реал» и «Челси» сыграли вничью в первом полуфинале ЛЧ
Всё решится в Лондоне: «Реал» и «Челси» сыграли вничью в первом полуфинале ЛЧ


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 10000 Обзор Играть
9 Бонус: 19500 Обзор Играть
10 Бонус: 500 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола
Видео 2
Чемпионат Португалии. Обзор 30-го тура
Чемпионат Португалии. Обзор 30-го тура
1 1
«Человек из футбола». Вадим Евсеев
«Человек из футбола». Вадим Евсеев
1 1
Чемпионат Франции. Обзор 35-го тура
Чемпионат Франции. Обзор 35-го тура
1 1
Чемпионат Нидерландов. Обзор 31-го тура
Чемпионат Нидерландов. Обзор 31-го тура
1 1
«Инсайдеры»: Кирилл Котов. Выпуск от 01.05.2021
«Инсайдеры»: Кирилл Котов. Выпуск от 01.05.2021
1 1
03.05.2021 Арсенал - Спартак. Обзор матча
03.05.2021 Арсенал - Спартак. Обзор матча
1 1
Смотрите ещё больше футбольного видео с матчей