ЦСКА интересуется полузащитником «Уфы»

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04 Мая 2021, 20:42,
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Полузащитник «Уфы» Филип Мрзляк может сменить клуб.
Как сообщает «Спорт-Экспресс», интерес к 28-летнему хорвату проявляет ЦСКА, а именно главный тренер «армейцев» Ивица Олич. Отмечается, что уже в июне Мрзляк станет свободным агентом и может достаться своему новому клубу бесплатно.
Полузащитник сыграл 14 матчей за «Уфу» во всех турнирах нынешнего сезона, забил четыре гола и отдал две голевые передачи.
«Уфа» продолжает бороться за выживание, после 28 туров башкирский клуб занимает лишь 15 место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, отставание от тульского «Арсенала», идущего 13, составляет два зачетных балла.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: ЦСКА Москва, Уфа, Трансферы футбола - лето 2021, Филип Мрзляк