​4 игрока «Зенита» попали в сборную 28-го тура РПЛ

«Матч Премьер» опубликовал в социальных сетях символическую сборную 28-го тура чемпионата России по версии Opta Sports. В символической команде оказались четыре футболиста «Зенита», оформившего чемпионство за счёт победы над «Локомотивом» со счётом 6:1.

Полностью состав сборной выглядит так: Лантратов («Химки») – Кулаков («Урал»), Страндберг («Урал»), Нижич («Ахмат»), Сантос («Зенит») – Глебов («Ростов»), Нобоа («Сочи»), Лесовой («Динамо»), Малком («Зенит») – Азмун («Зенит»), Дзюба («Зенит»).

Напомним, что «Зенит» стал чемпионом России третий сезон подряд. Команда представит Россию на групповом этапе Лиги чемпионов.