Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
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​4 игрока «Зенита» попали в сборную 28-го тура РПЛ

04 Мая 2021, 17:41,

«Матч Премьер» опубликовал в социальных сетях символическую сборную 28-го тура чемпионата России по версии Opta Sports. В символической команде оказались четыре футболиста «Зенита», оформившего чемпионство за счёт победы над «Локомотивом» со счётом 6:1.

Полностью состав сборной выглядит так: Лантратов («Химки») – Кулаков («Урал»), Страндберг («Урал»), Нижич («Ахмат»), Сантос («Зенит») – Глебов («Ростов»), Нобоа («Сочи»), Лесовой («Динамо»), Малком («Зенит») – Азмун («Зенит»), Дзюба («Зенит»).

Напомним, что «Зенит» стал чемпионом России третий сезон подряд. Команда представит Россию на групповом этапе Лиги чемпионов.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Зенит, Динамо Москва, Ростов, Урал, Артём Дзюба, Ахмат, Сердар Азмун, Кристиан Нобоа, Малком, Дуглас Сантос, Даниил Лесовой, Стефан Страндберг, Денис Кулаков, Зоран Нижич, Илья Лантратов, Даниил Глебов
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