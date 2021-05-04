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​Селихов взял на себя вину за автогол Кутепова

04 Мая 2021, 16:27,

В понедельник Александр Селихов проводил первый матч Премьер-лиги за более чем двухлетний период. «Спартак» обыграл «Арсенал» в Туле со счётом 2:1, единственный гол Селихов пропустил от своего партнёра в лице Ильи Кутепова. В интервью клубной пресс-службе Селихов дал комментарий по ситуации с автоголом защитника.

«Наверное, это больше моя вина, потому что я Илюхе уже не успел подсказать. Я пошёл на перехват, он тоже хотел перехватить. Где-то коммуникации не было в этом эпизоде», - высказался Селихов. Видео с его словами появилось на клубном канале «Спартака» в YouTube.

«Спартак» за два тура до финиша чемпионата занимает второе место, которое позволяет получить билет в квалификацию Лиги чемпионов.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, Александр Селихов, Илья Кутепов
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