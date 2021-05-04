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​Названо имя тренера, с которым «Спартак» ведёт переговоры

04 Мая 2021, 16:11,

После победного матча с «Арсеналом» в «Спартаке» подтвердили, что клуб определился с кандидатурой нового главного тренера и вступил в переговоры. Понятное дело, «красно-белые» не назвали имя специалиста, с которым идёт контакт, но sport24 сообщает, что этим тренером является Леонарду Жардим.

Уже почти полтора года Леонарду Жардим находится без работы. В конце 2019 года португальский специалист оставил «Монако» спустя одиннадцать месяцев после своего второго пришествия в этот клуб.

Добавим, что за два тура до финиша сезона «Спартак» располагается на второй строчке в таблице РПЛ.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, Леонарду Жардим
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Комментарии (2)
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0
Rudwaleit Bodo
04 Мая 2021, 16:41

Кстати, за что его с треском выгнали из Монако?

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ILLNAT
04 Мая 2021, 16:26

Будет любопытно,поглядеть,тренер интересный,это не ноунейм Тедеско.Но,Жардим потребует серьезного усиления.Готов ли Федун пойти на траты?

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