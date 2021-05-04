​Названо имя тренера, с которым «Спартак» ведёт переговоры

После победного матча с «Арсеналом» в «Спартаке» подтвердили, что клуб определился с кандидатурой нового главного тренера и вступил в переговоры. Понятное дело, «красно-белые» не назвали имя специалиста, с которым идёт контакт, но sport24 сообщает, что этим тренером является Леонарду Жардим.

Уже почти полтора года Леонарду Жардим находится без работы. В конце 2019 года португальский специалист оставил «Монако» спустя одиннадцать месяцев после своего второго пришествия в этот клуб.

Добавим, что за два тура до финиша сезона «Спартак» располагается на второй строчке в таблице РПЛ.