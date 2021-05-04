Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
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​Команда, занявшая 13 место в РПЛ, может избежать стыковых игр

04 Мая 2021, 15:48,

«Оренбург» рискует остаться без Премьер-лиги, несмотря на близость к оформлению путёвки в элиту по спортивному принципу. Дело в том, что клубы РПЛ отказались сделать исключение для оренбуржцев, в связи с чем клуб вряд ли сможет успешно пройти процедуру лицензирования.

При таком раскладе команда, занявшая в Премьер-лиге 13 место, может избежать стыковых игр. Прямые билеты в элитный дивизион получат «Крылья Советов» и «Нижний Новгород», а в «стыках» ещё один билет разыграют 14-я команда РПЛ и 4-я команда ФНЛ. Впрочем, нужно дождаться финальных турнирных таблиц и решения бюро исполкома РФС.

За четвёртое место в ФНЛ сражаются «Алания», «Торпедо» и «Балтика».

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Крылья Советов, Уфа, Арсенал Тула, Оренбург, Ротор, РПЛ, Нижний Новгород, Фнл
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