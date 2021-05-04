​Селихов: «Теперь могу догадываться, как всё происходит на Марсе»

Страж ворот «Спартака» Александр Селихов дал интервью клубной пресс-службе. Видео было опубликовано на канале «красно-белых» в YouTube.

Напомним, в понедельник Селихов проводил свой первый матч в РПЛ за двадцать пять месяцев. «Спартак» обыграл тульский «Арсенал» со счётом 2:1.

«Была нервозность до матча, ощущение как будто слетал на Марс. Я там не был, но теперь могу догадываться, как там всё происходит. Но после двух-трёх действий вошёл в ритм, и всё пошло своим чередом», - сказал Селихов.

По словам голкипера «Спартака», для него прошедший матч в Туле стал одним из самых эмоциональных в карьере.