«Вы самый лучший пупсик»: Дзюба поздравил Слуцкого с юбилеем

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04 Мая 2021, 13:15,
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Форвард петербургского «Зенита» Артём Дзюба поздравил главного тренера казанского «Рубина» Леонида Слуцкого с днем рождения. Во вторник, четвертого мая, специалисту исполнилось 50 лет.
«С днем рождения. Вы самый лучший пупсик», - гласит сообщение нападающего в сторис «Инстаграма».
Ранее с юбилеем Слуцкого поздравили «Рубин» и московский ЦСКА, который он тренировал с 2009-го по 2016-й год. Вместе с «армейцами» Леонид Викторович трижды становился чемпионом России и по два раза выигрывал кубок и суперкубок страны.
В текущем розыгрыше РПЛ «Рубин» занимает четвертое место в турнирной таблице.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Артём Дзюба, Леонид Слуцкий
ПУПСИК !!!!!!!!!!!!!!!!???????????????????????????????? ВЫ СЕРЬЕЗНО !!!!???? и это нужно здесь опубликовывать ??? Дзюба после победы видно нехило курнул да боярышком запил вот и вылазит из него ... но это же не истаграм , это ФУТБОЛЬНЫЙ ПОРТАЛ , ПУПСИКИ МАТЬ ВАШУ
Может быть видео было для пупсика?!