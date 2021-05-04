«Вы самый лучший пупсик»: Дзюба поздравил Слуцкого с юбилеем

Форвард петербургского «Зенита» Артём Дзюба поздравил главного тренера казанского «Рубина» Леонида Слуцкого с днем рождения. Во вторник, четвертого мая, специалисту исполнилось 50 лет.

«С днем рождения. Вы самый лучший пупсик», - гласит сообщение нападающего в сторис «Инстаграма».

Ранее с юбилеем Слуцкого поздравили «Рубин» и московский ЦСКА, который он тренировал с 2009-го по 2016-й год. Вместе с «армейцами» Леонид Викторович трижды становился чемпионом России и по два раза выигрывал кубок и суперкубок страны.

В текущем розыгрыше РПЛ «Рубин» занимает четвертое место в турнирной таблице.