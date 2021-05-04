Евсеев назвал лучшего вратаря сезона в РПЛ

Российский специалист Вадим Евсеев, ранее занимавший пост наставника «Уфы», назвал лучшего голкипера Премьер-лиги в сезоне-2020/2021. По его мнению, сильнейшим вратарем чемпионата стал Юрий Дюпин из казанского «Рубина».

«Уверенно и качественно играет. Много было игр, когда его сэйвы приносили «Рубину» очки. Главное его качество - характер и стабильность», - гласит сообщение тренера в инстаграм-аккаунте.

33-летний голкипер выступает за казанскую команду с 2019-го года. В нынешнем сезоне Премьер-лиги Юрий провел 24 встречи, в которых пропустил 21 гол. В девяти матчах Дюпин сохранил свои ворота в неприкосновенности.

За два тура до окончания чемпионата России «Рубин» занимает четвертое место в турнирной таблице.