CIES: Малком - лучший игрок сезона в РПЛ

Представлен рейтинг лучших футболистов российской Премьер-лиги по версии CIES.

Первое место занял бразильский хавбек Малком, выступающий за петербургский «Зенит». Вторым стал полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич, а топ-3 замкнул защитник «Зенита» Дуглас Сантос.

Стоит отметить, что в десятку лучших включены шестеро представителей «сине-бело-голубых». По два игрока делегированы из ЦСКА и «Краснодара».

Добавим, что этот рейтинг сформирован на основе индекса игроков, который включает в себя технические показатели футболистов, сложность проведенных поединков и количество игровой практики.