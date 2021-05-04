CIES: Малком - лучший игрок сезона в РПЛ

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04 Мая 2021, 11:59,
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Представлен рейтинг лучших футболистов российской Премьер-лиги по версии CIES.
Первое место занял бразильский хавбек Малком, выступающий за петербургский «Зенит». Вторым стал полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич, а топ-3 замкнул защитник «Зенита» Дуглас Сантос.
Стоит отметить, что в десятку лучших включены шестеро представителей «сине-бело-голубых». По два игрока делегированы из ЦСКА и «Краснодара».
Добавим, что этот рейтинг сформирован на основе индекса игроков, который включает в себя технические показатели футболистов, сложность проведенных поединков и количество игровой практики.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Малком
Если рейтинг лучших на основе неких технических показателей выглядит так, то это всего лишь означает, что эти технические показатели не верны.