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CIES: Малком - лучший игрок сезона в РПЛ

04 Мая 2021, 11:59,

Представлен рейтинг лучших футболистов российской Премьер-лиги по версии CIES.

Первое место занял бразильский хавбек Малком, выступающий за петербургский «Зенит». Вторым стал полузащитник московского ЦСКА Никола Влашич, а топ-3 замкнул защитник «Зенита» Дуглас Сантос.

Стоит отметить, что в десятку лучших включены шестеро представителей «сине-бело-голубых». По два игрока делегированы из ЦСКА и «Краснодара».

Добавим, что этот рейтинг сформирован на основе индекса игроков, который включает в себя технические показатели футболистов, сложность проведенных поединков и количество игровой практики.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Малком
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Комментарии (1)
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0
Юбор
04 Мая 2021, 12:36

Если рейтинг лучших на основе неких технических показателей выглядит так, то это всего лишь означает, что эти технические показатели не верны.

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