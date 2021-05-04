ЦСКА поздравил Слуцкого с днём рождения

Наставник казанского «Рубина» Леонид Слуцкий сегодня, четвертого мая, отмечает день рождения. Специалисту исполнилось 50 лет.

С праздником наставника поздравила пресс-служба московского ЦСКА. Слуцкий возглавлял «армейцев» с 2009-го по 2016-й год.

«Поздравляем одного из самых успешных главных тренеров в истории ЦСКА Леонида Викторовича Слуцкого», - гласит сообщение столичного клуба.

Под руководством Слуцкого ЦСКА трижды становился чемпионом России, дважды выигрывал кубок и суперкубок России.

Леонид Викторович занимает пост главного тренера «Рубина» с конца 2019-го года. Его трудовое соглашение с клубом рассчитано до лета 2024-го года.