Ещенко - об уходе Тедеско: «Он ведёт себя как профессионал»

Защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко поделился мнением относительно скорого ухода немецкого специалиста Доменико Тедеско из команды.

«Тедеско ведет себя как профессионал. Сейчас даже мыслей ни у кого нет о том, что он уходит», - поведал футболист в интервью изданию «Спорт-экспресс».

Ранее стало известно, что немецкий тренер покинет «красно-белых» по окончании сезона-2020/2021.

После 28 туров российской Премьер-лиги «Спартак» с 53 очками занимает вторую строчку в турнирной таблице. Столичному коллективу осталось сыграть две встречи - дома с «Химками» и на выезде с «Ахматом».