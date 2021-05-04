Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
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Ещенко - об уходе Тедеско: «Он ведёт себя как профессионал»

04 Мая 2021, 09:25,

Защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко поделился мнением относительно скорого ухода немецкого специалиста Доменико Тедеско из команды.

«Тедеско ведет себя как профессионал. Сейчас даже мыслей ни у кого нет о том, что он уходит», - поведал футболист в интервью изданию «Спорт-экспресс».

Ранее стало известно, что немецкий тренер покинет «красно-белых» по окончании сезона-2020/2021.

После 28 туров российской Премьер-лиги «Спартак» с 53 очками занимает вторую строчку в турнирной таблице. Столичному коллективу осталось сыграть две встречи - дома с «Химками» и на выезде с «Ахматом».

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Спартак Москва, Доменико Тедеско, Андрей Ещенко
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Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
779
04 Мая 2021, 11:03

Интересно, уболтают Тедеско или нет?
Если да, то камбек Валеры кажется реальным.

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