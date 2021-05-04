Онопко: «Не считаю уход Тедеско потерей для «Спартака»

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04 Мая 2021, 08:33,
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Тренер Виктор Онопко, ранее входивший в штаб столичного ЦСКА, высказался о возможном уходе немецкого специалиста Доменико Тедеско из «Спартака». Перед зимней паузой наставник заявил, что не станет продлевать контракт, истекающий грядущим летом.
«Не считаю его уход потерей. Потеря была в том, что он объявил об уходе заранее. Это плохо повлияло на команду», - передает слова специалиста издание Rusfootball.
Напомним, что Тедеско занимает пост рулевого «Спартака» с октября 2019-го года.
За два тура до завершения чемпионата России «красно-белые» занимают второе место в турнирной таблице, опережая идущий третьим «Локомотив» на одно очко.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Доменико Тедеско, Виктор Онопко
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Не считаю уход Онопко потерей для ЦСКА. Как и раньше для "Спартака". Как говорится, нечего сказать, и "да" хорошо!