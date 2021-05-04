Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Онопко: «Не считаю уход Тедеско потерей для «Спартака»

04 Мая 2021, 08:33,

Тренер Виктор Онопко, ранее входивший в штаб столичного ЦСКА, высказался о возможном уходе немецкого специалиста Доменико Тедеско из «Спартака». Перед зимней паузой наставник заявил, что не станет продлевать контракт, истекающий грядущим летом.

«Не считаю его уход потерей. Потеря была в том, что он объявил об уходе заранее. Это плохо повлияло на команду», - передает слова специалиста издание Rusfootball.

Напомним, что Тедеско занимает пост рулевого «Спартака» с октября 2019-го года.

За два тура до завершения чемпионата России «красно-белые» занимают второе место в турнирной таблице, опережая идущий третьим «Локомотив» на одно очко.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Доменико Тедеско, Виктор Онопко
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (2)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
s a
04 Мая 2021, 09:26

Прогнoзы футбольных матчей infostavki.ru

0
Bourgignon Alex
04 Мая 2021, 09:10

Не считаю уход Онопко потерей для ЦСКА. Как и раньше для "Спартака". Как говорится, нечего сказать, и "да" хорошо!

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Куман: «Барселона» станет чемпионом, если выиграет пять матчей»
Куман: «Барселона» станет чемпионом, если выиграет пять матчей»
«Сассуоло» и «Аталанта» сделали «Интер» чемпионом Италии
«Сассуоло» и «Аталанта» сделали «Интер» чемпионом Италии
ЭСК решила, что Кукуян ошибся, удалив Ахметова в дерби
ЭСК решила, что Кукуян ошибся, удалив Ахметова в дерби
«Зенит» на кураже разнёс «Локомотив» и защитил чемпионский титул РПЛ
«Зенит» на кураже разнёс «Локомотив» и защитил чемпионский титул РПЛ
«Гранада» неожиданно помешала «Барселоне» выйти в лидеры
«Гранада» неожиданно помешала «Барселоне» выйти в лидеры


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 10000 Обзор Играть
9 Бонус: 19500 Обзор Играть
10 Бонус: 500 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола
Видео 2
Чемпионат Португалии. Обзор 30-го тура
Чемпионат Португалии. Обзор 30-го тура
1 0
«Человек из футбола». Вадим Евсеев
«Человек из футбола». Вадим Евсеев
1 0
Чемпионат Франции. Обзор 35-го тура
Чемпионат Франции. Обзор 35-го тура
1 1
Чемпионат Нидерландов. Обзор 31-го тура
Чемпионат Нидерландов. Обзор 31-го тура
1 1
«Инсайдеры»: Кирилл Котов. Выпуск от 01.05.2021
«Инсайдеры»: Кирилл Котов. Выпуск от 01.05.2021
1 1
03.05.2021 Арсенал - Спартак. Обзор матча
03.05.2021 Арсенал - Спартак. Обзор матча
1 1
Смотрите ещё больше футбольного видео с матчей