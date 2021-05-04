La Gazzetta dello Sport опубликовала статью о Дзюбе

Журналисты La Gazzetta dello Sport посвятили материал российскому форварду Артёму Дзюбе, выступающему за петербургский «Зенит».

Статью назвали «Издевательства, ссоры и скандалы: десять безумств Дэдпула-Дзюбы». Стоит отметить, что данный материал доступен по платной подписке.

Напомним, что нападающий вместе с «Зенитом» стал чемпионом России и вышел в костюме Дэдпула на церемонию награждения. Это третье подряд чемпионство «сине-бело-голубых».

В нынешнем сезоне российской Премьер-лиги Дзюба провел 26 поединков, отметившись 16 забитыми мячами (три - с пенальти) и шестью результативными передачами.