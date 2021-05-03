​Для сохранения места в РПЛ «Уралу» хватило шести побед

В понедельник тульский «Арсенал» не смог сотворить сенсацию и обыграть «Спартак». Этому результату обрадовался «Урал», поскольку «шмели» теперь не опустятся ниже двенадцатого места и в следующем сезоне точно выступят в Премьер-лиге.

Чтобы сохранить место в элите российского футбола «Уралу» в двадцати восьми прошедших турах хватило шести побед. Сразу тринадцать игр «шмелей» в этом чемпионате завершились вничью, а в девяти случаях екатеринбуржцы проигрывали. Стоит сказать, что меньше поражений, чем «Урал», потерпели только три клуба – «Зенит» (три), «Спартак» и «Сочи» (по семь).