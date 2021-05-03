​В «Спартаке» сообщили, что потенциальный тренер уже изучает команду

В следующем сезоне у «Спартака» будет новый главный тренер, поскольку Доменико Тедеско не пожелал продлевать трудовой договор по семейным обстоятельствам. Московский клуб уже определился с кандидатом и обсуждает с ним контракт. Информацию подтвердил Антон Фетисов, который в «Спартаке» возглавляет департамент по коммуникациям.

«Спартак» ведёт переговоры с тренером-иностранцем. Он изучает команду», - сказал Фетисов sport24, отказавшись предоставить какие-либо другие подробности.

В понедельник «Спартак» набрал три очка в гостях у тульского «Арсенала» (победа 2:1), благодаря чему вышел на второе место в таблице российского чемпионата. Вторая строчка, как известно, даёт право выступить в квалификации Лиги чемпионов.