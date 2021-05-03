Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
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​В «Спартаке» сообщили, что потенциальный тренер уже изучает команду

03 Мая 2021, 19:23,

В следующем сезоне у «Спартака» будет новый главный тренер, поскольку Доменико Тедеско не пожелал продлевать трудовой договор по семейным обстоятельствам. Московский клуб уже определился с кандидатом и обсуждает с ним контракт. Информацию подтвердил Антон Фетисов, который в «Спартаке» возглавляет департамент по коммуникациям.

«Спартак» ведёт переговоры с тренером-иностранцем. Он изучает команду», - сказал Фетисов sport24, отказавшись предоставить какие-либо другие подробности.

В понедельник «Спартак» набрал три очка в гостях у тульского «Арсенала» (победа 2:1), благодаря чему вышел на второе место в таблице российского чемпионата. Вторая строчка, как известно, даёт право выступить в квалификации Лиги чемпионов.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, Антон Фетисов
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Комментарии (1)
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0
только не мясо!!!
03 Мая 2021, 19:32

Да вы с одним клоуном разберитесь сначала! Потом другого подтягивайте! А то устроите ему нервный срыв с условной Уфой в первом туре следующего чемпа...)

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